Saskia Houttuin (33) nieuwe NOS-correspondent in Afrika

Saskia Houttuin is per 1 maart de nieuwe Afrika-correspondent van de NOS. De 33-jarige journalist gaat samen met de huidige correspondent Elles van Gelder verslag doen van de ontwikkelingen op het Afrikaanse continent.

Houttuin was de afgelopen vier jaar correspondent in Afrika voor RTL Nieuws. Ook werkt ze voor onder meer Trouw en de VPRO. Vorig jaar werd ze genomineerd voor de journalistieke prijs De Tegel, vanwege haar reportages over vluchtelingen uit Tigray (Ethiopië) die hun toevlucht hebben gezocht in Oost-Soedan. Eerder won ze de Philip Bloemendal Prijs voor journalistiek presentatietalent.

'Rijk aan cultuur, maar ook aan conflict'

De nieuwe NOS-correspondent woont in de Keniase hoofdstad Nairobi, maar is van plan om over een jaar naar West-Afrika te verhuizen. Die regio is veel in het nieuws vanwege migratie, klimaatverandering en islamitische terreur. "Het is een ontzettend interessante regio", zegt ze over haar aanstaande verhuizing. "Rijk aan cultuur, maar ook aan conflict."

Houttuin wil het nieuws uit Afrika vanuit een ander perspectief belichten. "Bijvoorbeeld door te kijken naar hoe mensen zelf hun problemen aanpakken: Malinezen die bossen aanleggen om verwoestijning tegen te gaan, een Senegalese soapserie die voorlichting geeft over het coronavirus, of een hiphopartiest in Burkina Faso die de lokale jeugd probeert te deradicaliseren."

Esther Bootsma, chef van de NOS-buitenlandredactie, kijkt uit naar Houttuins verhalen. "We krijgen er een enthousiaste en inmiddels ervaren Afrika-correspondent bij, die in de afgelopen tien jaar meer dan twintig landen in Afrika bezocht."