Hoe dictator Loekasjenko meer tegenstand krijgt dan ooit tevoren

Niet eerder kreeg de oppositie in Wit-Rusland zo veel mensen op de been om te protesteren tegen president Loekasjenko. Ook dit weekend staan er weer protesten gepland. Na een autoritair bewind dat al 26 jaar duurt, willen de demonstranten nu maar één ding: nieuwe, vrije verkiezingen.

Of het zo ver komt, is de vraag. De Europese Unie keert zich af van Loekasjenko en erkent de verkiezingsuitslag niet, maar noemt het verder een binnenlandse aangelegenheid. En dus wendt Loekasjenko zich tot Rusland, dat zegt hem te zullen steunen. Wat dit precies voor de Wit-Russen betekent, is nog de vraag.

In deze video duikt NOS op 3 dieper in de toch al zeer bewogen geschiedenis van Wit-Rusland. Welke plek neemt Loekasjenko in? En hoe heeft het kunnen leiden tot de grootste volksopstand uit de geschiedenis van het land?