Verdachte fataal klaphamerongeluk Haaksbergen nog vast in beperking

De verdachte van het ongeluk in Haaksbergen waarbij op Oudjaarsdag een 12-jarige jongen om het leven kwam, zit nog steeds vast. Verdere details kan een woordvoerder van de politie niet geven. "Het onderzoek loopt nog."

De advocaat van de man laat aan de NOS weten dat zijn cliënt nog in beperking zit. Dat betekent dat de verdachte geen contact mag hebben met familie of vrienden, alleen met zijn advocaat. "Hij is zwaar aangeslagen", zegt zijn advocaat Janbart Kalk. Ook hij kan inhoudelijk niets over de zaak zeggen.

Klaphamer

De op zaterdag aangehouden man wordt verdacht van dood door schuld. Het fatale incident gebeurde op de Albert Cuyplaan in het Overijsselse dorp. Bij het gebruik van een klaphamer, een legaal apparaat om magnesiumpoeder of andere kruitmengsels te laten ontploffen, viel een dodelijk slachtoffer en raakte een 11-jarige jongen zwaargewond aan zijn benen. Het is onduidelijk hoe het nu met hem gaat, laat de politie weten.

'Granaatscherven'

De details van het fatale ongeluk zijn nog onduidelijk. Omwonenden zeggen tegen RTV Oost dat waarschijnlijk een onderdeel van de klaphamer is losgeschoten. De metaalsplinters vlogen als granaatscherven alle kanten op, schrijft de omroep. De twee jongens werden door die scherven geraakt. De politie heeft al gezegd dat de jongens omstanders waren en zelf geen schuld dragen.