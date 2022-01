Schreuder bereikt akkoord met Club Brugge en keert terug als hoofdtrainer

Alfred Schreuder wordt de nieuwe trainer van Club Brugge. De Nederlandse trainer is de opvolger van Philippe Clement, die op zijn beurt bezig is met een transfer naar het Franse AS Monaco.

Schreuder zal voor anderhalf jaar tekenen bij de Belgische topclub. Hij zat sinds oktober zonder club, omdat hij als assistent samen met Ronald Koeman werd ontslagen bij FC Barcelona.

Voor Schreuder is het zijn derde klus als hoofdtrainer. Eerder was hij de eindverantwoordelijke van FC Twente en het Duitse Hoffenheim.

Bij Club Brugge komt Schreuder drie landgenoten tegen. Ook Ruud Vormer, Bas Dost en Noa Lang staan onder contract bij de huidige nummer twee van België. De achterstand op koploper Union Sint-Gillis is zeven punten.