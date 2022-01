Dertig accu's van scootmobielen gestolen tijdens nieuwjaarsnacht in Tilburg

In Tilburg zijn tijdens nieuwjaarsnacht de accu's van vijftien scootmobielen gestolen. Dat gebeurde in drie flats aan de Reinevaarstraat in Tilburg-West.

Uit alle drie de flatgebouwen zijn meerdere accu's meegenomen. Een aantal van de scootmobielen stond in vergrendelde bergingen, zegt de politie. Elk van de voertuigen had twee batterijen, er zijn dus in totaal dertig accu's gestolen.

Een deel van de gedupeerden heeft aangifte gedaan van de diefstal. De politie roept de overige eigenaren op dat ook te doen.

Wie er achter de diefstallen zit, is niet duidelijk. De politie voert buurtonderzoek uit en roept getuigen op zich te melden en eventueel beeldmateriaal te delen.