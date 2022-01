Meerdere Syrische militairen gedood en gewond bij raketaanval IS

De raketaanval vond gisteravond plaats in gebied dat in handen is van de Syrische regering: de regio al-Badia in het midden van het land, nabij Palmyra. Een legerfunctionaris zegt tegen SANA dat IS raketten had afgevuurd op een bus met soldaten die op de snelweg door de woestijn reed. Daarna werd de bus beschoten.

Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrische Observatorium voor Mensenrechten spreekt van negen soldaten die door de aanval zijn omgekomen en vijftien gewonden. Het zou gaan om leden van aan de regering gelieerde milities. De groep spreekt van een verrassingsaanval die vermoedelijk door IS is uitgevoerd.

In Syrië zijn vijf militairen omgekomen bij een raketaanval. 20 anderen raakten gewond, meldt het Syrische staatspersbureau SANA. Volgens de regering is de aanval uitgevoerd door terreurgroep Islamitische Staat.

Correspondent Daisy Mohr:

"IS heeft de aanslag niet opgeëist, maar het is wel bekend dat er slapende cellen van IS aanwezig zijn in dit gebied. IS is daar eigenlijk nooit helemaal weggeweest. Zowel in Irak als Syrië wordt daarvoor al langer gewaarschuwd."

"Het kalifaat is er niet meer, maar het gedachtegoed van IS is niet verdwenen. Het is bovendien ook heel moeilijk om voormalige IS-aanhangers te laten re-integreren in de samenleving. De kans bestaat natuurlijk dat mensen zich ook weer aansluiten. Zeker in die woestijngebieden zie je dit soort aanslagen met regelmaat gebeuren."