Artis mogelijk vervolgd voor sloop 19e-eeuws pleisterwerk in Groote Museum

Het Openbaar Ministerie overweegt Artis te vervolgen voor de illegale sloop van 19e-eeuws pleisterwerk in het Groote Museum, een gebouw op het terrein van de dierentuin in Amsterdam. Dat gebeurde tijdens restauratiewerkzaamheden in 2019.

Een pleisterlaag met daaronder oude, geschilderde lagen met marmerimitatie werd tijdens de werkzaamheden tot aan het metselwerk afgebikt. "Een projectleider heeft besloten om het stucwerk van de wanden af te halen, waar meerdere lagen op zaten. Hij heeft de vergunning verkeerd gelezen en zonder overleg het stucwerk eraf gehaald", zegt directeur Haig Balian van Het Groote Museum tegen NH Nieuws. "Iemand van Monumentenzorg heeft dat gezien. Toen is besloten het werk stil te leggen."

Het Groote Museum is gebouwd tussen 1852 en 1855. De renovatie van het gebouw is onderdeel van een algehele restauratie van de monumentale gebouwen op het terrein, die in 2003 van start is gegaan. In het gebouw komt een museum over de mens.

Herstelplan

Na de sloop eiste de gemeente Amsterdam een herstelplan, dat Artis moest opstellen met behulp van gemeentelijk bureau Monumenten en Archeologie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een definitief plan werd vorig jaar ingeleverd. De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels zo goed als afgerond.

Monumenten en Archeologie heeft niet alleen meegewerkt aan het herstelplan, maar ook een inhoudelijk oordeel geveld over het verwijderen van de stuc- en verflagen. Volgens het expertisecentrum gaat het om een zeer zware overtreding.

"Naar aanleiding van dit advies heeft de omgevingsdienst een proces-verbaal opgemaakt. Dit is aangeboden aan het functioneel parket van het Openbaar Ministerie. Het OM beslist nu over de vervolgstappen", zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam.

Geen kwade intentie

Een woordvoerder van het functioneel parket laat weten dat de zaak onderzocht wordt. "Artis heeft de vergunningvoorschriften overtreden. We zien dat er flinke fouten en zware overtredingen zijn gemaakt. In het eerste kwartaal beslissen we of we al dan niet overgaan tot vervolging."

Museumdirecteur Balian spreekt van een vervelende situatie. "Ik heb het heel erg gevonden. Dit is me nog nooit gebeurd, want we zijn uitermate zorgvuldig. Het was geen kwade intentie, maar je krijgt het niet terug en dat is verschrikkelijk."