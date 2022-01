Franc Weerwind (D66): 'ontzettend moeilijke keuze' om Almere te verlaten

De beoogd minister voor Rechtsbescherming verlaat Almere, waar hij burgemeester is, en dat valt hem zwaar. "Ik heb met ongekend veel plezier mogen werken in de stad. Almere blijkt in mijn hart", zei D66'er Franc Weerwind na zijn gesprek met formateur Rutte. "Deze keuze is ontzettend moeilijk geweest."

Begin oktober sloot de 57-jarige D66'er een functie in het nieuwe kabinet nog uit: "Ik heb een klus te doen in Almere en dit staat absoluut niet in de agenda". Maar Weerwind is dus blijkbaar op andere gedachten gebracht. In kabinet-Rutte IV wordt hij minister voor Rechtsbescherming.

Buffelen

Afgelopen zomer was Weerwind, sinds 2015 burgemeester van Almere, nog herbenoemd in die functie, waardoor hij kon aanblijven tot 2027. Hij keek zeer vooruit naar de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in april in Almere wordt geopend. Eerder was Weerwind al burgemeester van Velsen en Niedorp.

Toch neemt hij in het nieuwe kabinet het stokje van Sander Dekker (VVD) over. "Ik weet niet of het leuk is om minister te zijn", zei Weerwind hierover. "Als ik zie hoe hard ministers moeten buffelen en wat ze over zich heen krijgen, dat is ongekend."