Verzorgingstehuis in Amsterdam tijdelijk ontruimd vanwege brand op dak

Een verpleeghuis aan de Schoenerstraat in Amsterdam-Noord is enkele uren ontruimd geweest vanwege een brand. Het ging om ongeveer 85 bewoners. Ze werden tijdelijk opgevangen in een naastgelegen school.

Het vuur brak rond 09.15 uur uit op het dak van de instelling. De brandweer rukte met meerdere teams uit. Ook werden meerdere ambulances opgeroepen.

In eerste instantie leek de brand onder controle, maar later verspreidde het zich toch via ventilatiekanalen. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. Het verzorgingstehuis wordt nu gelucht en bewoners kunnen daarna weer terug naar hun woning.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan, meldt AT5. Niemand raakte gewond.