Mini-Queen uit VS krijgt complimenten van de echte Elizabeth

Wie aan een Halloweenkostuum denkt, ziet al gauw monsters, heksen, vampieren of zombies voor zich. Zo niet de 1-jarige Jalayne Sutherland uit de Amerikaanse staat Ohio, die verkleed als de Britse koningin Elizabeth de deuren langs wilde om snoep te verzamelen. Haar moeder besloot een foto van de dreumes naar Buckingham Palace te sturen. En geheel onverwachts kregen ze antwoord.

Het meisje was tot in detail uitgedost als de Britse vorstin, compleet met hoed, pruik en parelketting. En precies zoals de echte Elizabeth werd Jalayne vergezeld door twee corgi's, de lievelingshonden van de Queen - precies de reden waarom voor de outfit van de koningin werd gekozen.

"De grootste inspiratie voor de outfit was het feit dat onze corgi's de beste vrienden van onze dochter zijn", vertelt moeder Katelyn aan het Britse dagblad The Sun. "We wilden iets doen waarbij ook de honden onderdeel van de verkleedpartij konden zijn en we zijn daarnaast grote fans van de koninklijke familie."

Majesteit

Al wandelend door de straten van haar woonplaats ging de kleine koningin langs buren om snoep te verzamelen. "Ze kreeg veel complimenten over haar outfit", blikt haar moeder terug in de krant. "De leukste reacties waren als mensen bogen, zwaaiden en haar 'majesteit' noemden."

In een opwelling besloot moeder Katelyn om foto's van het verklede meisje naar het koningshuis te sturen en ze kreeg dus een brief terug. "De koningin vraagt mij om jullie te bedanken voor de brief en de foto die is bijgevoegd", schrijft een assistente van Elizabeth.

"De koningin vindt het erg aardig dat jullie haar een brief hebben gestuurd en ze vond het leuk om de foto van Jalayne in haar prachtige outfit te zien."

Bij de brief heeft de assistente van de koningin nog wat informatie over de honden van Elizabeth toegevoegd. "Dat vindt Jalayne misschien wel leuk om te lezen."