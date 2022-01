Onderzoek: KLM veiligste luchtvaartmaatschappij van Europa, tweede wereldwijd

KLM was vorig jaar de veiligste luchtvaartmaatschappij in Europa en de op een na veiligste ter wereld. Die conclusie trekken experts van het Jet Airliner Crash Data Evaluation Center (Jacdec). Dat Duitse centrum deed onderzoek in opdracht van Aero International, een Duits maandblad over luchtvaart.

Emirates staat volgens het Jacdec wereldwijd op de eerste plaats. Het bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten was in het jaarlijkse onderzoek in 2020 ook al het veiligste.

Het Jacdec stelde een top 15 samen van 's werelds veiligste luchtvaartmaatschappijen. Voor de zogenoemde risico-index werd gekeken naar de grotere bedrijven. Onder meer het aantal ongelukken, het type vliegtuigen waarmee wordt gevlogen en de leeftijd van de toestellen speelden een rol in het onderzoek.

Emirates kreeg een score van 95,05 procent van het Jacdec. KLM kreeg 93,31 procent. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen JetBlue en Delta Air Lines volgen. Het Britse Easyjet staat op de vijfde plaats.