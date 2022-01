Wormuth vertrekt bij Heracles Almelo ondanks wens van club om door te gaan

Frank Wormuth neemt na dit seizoen afscheid bij Heracles Almelo. De club wilde graag door met de Duitse trainer, maar Wormuth heeft zelf besloten om zijn contract niet te verlengen.

"Omdat mijn contract afloopt, heb ik tijdens de feestdagen goed nagedacht over mijn keuze. Die was moeilijk, omdat ik goede dingen ga verlaten. Maar ik kan nu nog een keer een andere uitdaging aangaan, dus sla ik een andere weg in", aldus de 61-jarige trainer.

Wormuth werd in zijn debuutseizoen 2018-19 zevende in de competitie en behaalde daarmee de play-offs voor Europees voetbal. Het was ook gelijk zijn beste prestatie met Heracles Almelo. In de daaropvolgende jaren eindigde hij als achtste en negende. Momenteel staat de ploeg dertiende.

Na Ten Hag langstzittende trainer

Wormuth is na Ajax-trainer Erik ten Hag de langstzittende trainer in de eredivisie. Heracles groeide onder de Duitser uit tot stabiele club in het linkerrijtje. Technisch directeur Tim Gilissen was daarom zeer te spreken over de Duitser.

"Het vraagstuk of wij met Frank door zouden willen was in die zin niet zo moeilijk. Als je een goede trainer hebt, dan wil je die graag behouden."

De trainer, die voordat hij bij Heracles kwam verantwoordelijk was voor de opleiding van trainers voor de Duitse bond, wil het seizoen graag op een goede manier afsluiten.

"Natuurlijk moeten we het eerst hebben over handhaving in de eredivisie. Logisch, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar de ploeg is goed genoeg om in de eredivisie te blijven. Dan moeten we in de slotfase maar zien of we opnieuw een soortgelijke plek als de afgelopen jaren kunnen bemachtigen op de ranglijst."