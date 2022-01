Rutte is blij met team, maar nieuw elan moet in de praktijk blijken

Formateur Mark Rutte is "heel blij" met de groep mensen die in zijn nieuwe kabinet komen. Verder wilde hij er niet veel over kwijt toen hij vanmorgen aankwam bij het gebouw in Den Haag, waar hij vandaag en de komende dagen alle aanstaande bewindslieden ontvangt. "Het is een jaar geleden dat het kabinet viel. We hebben veel gepraat. Ik denk dat mensen zullen zeggen: 'bring it on, laat het nu maar eens zien'." Zijn vierde kabinet moet nieuw elan gaan uitstralen, maar Rutte wilde niet ingaan op de vraag of dat al uit de samenstelling van de nieuwe ploeg blijkt. "Nieuw elan moet vooral in de praktijk blijken. Ik ben hoopvol dat dat zal lukken." Kijk hier hoe Rutte dat zei:

Rutte: elan in praktijk laten zien - NOS

'CDA druipt van de pagina's' Als eerste kwam vanmorgen Wopke Hoekstra langs, die behalve minister van Buitenlandse Zaken ook vicepremier wordt. Daarnaast wil hij ook nog het CDA leiden, wat een ingewikkelde combinatie lijkt. "Het betekent een extra moeilijkheidsgraad", erkende Hoekstra na afloop. "Maar ik denk dat het anno 2022 wel te combineren is." Hij denkt dat het ook mogelijk is om als minister van Buitenlandse Zaken een CDA-stempel te drukken op het kabinet. "Dit is bij uitstek ons regeerakkoord, het CDA druipt bij wijze van spreken van de pagina's. Natuurlijk liggen de meeste uitdagingen in het binnenland, maar er is ook heel veel aan de hand in het buitenland." Ook Hoekstra zegt dat het nieuwe elan in praktijk zal moeten blijken:

Hoekstra: moeten het wel nog gaan doen - NOS