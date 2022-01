Ruim 120.000 opgehaald voor uitvaart oud-Feyenoorder Christian Gyan

Veel mensen dragen bij aan een inzamelingsactie voor de familie van de recent overleden oud-Feyenoorder Christian Gyan. Er is inmiddels ruim 120.000 euro opgehaald voor de uitvaart.

De actie is opgezet door Feyenoord en FSV De Feijenoorder om zijn nabestaanden een handje te helpen. Gyan heeft schulden achtergelaten, mede omdat hij tijdens zijn leven veel geld zou hebben weggegeven aan mensen die financieel in nood zaten.

"Het was een man met een groot hart", zegt Kees Lau van de supportersvereniging. "Hij had altijd zo'n groot hart voor Feyenoord dat we er nu voor willen zorgen dat hij in ieder geval een mooie uitvaart heeft. Ook geven we z'n familie een zet naar de toekomst."

Gyan overleed vorige week woensdag op 43-jarige leeftijd. De Ghanees was al langere tijd ernstig ziek. Hij speelde van 1997 tot 2007 bij Feyenoord en groeide daar uit tot een publiekslieveling, onder meer vanwege zijn grote lach en doorzettingsvermogen.