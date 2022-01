Hoogerwerf moet nog 'Churandy' blijven: 'Trappelen van ongeduld werkt niet'

Waarom hij binnen de nationale shorttrackploeg de bijnaam 'Churandy' heeft verworven? Wie zondag in de Elfstedenhal van Leeuwarden luisterde naar het geheim achter Dylan Hoogerwerfs derde nationale allroundtitel kreeg het antwoord op die vraag in de schoot geworpen. Spanning? Stress? Ongeduld? Niets van dat alles. De 26-jarige Hoogerwerf mag dan in een felle strijd verwikkeld zijn om het vijfde en laatste felbegeerde olympisch startbewijs voor Peking 2022, hij is de rust zelve. Relaxed, man! Nee, zo bezweert hij aan het einde van de middag als de prijzen vergeven zijn, geen moment is hij tijdens deze NK bezig geweest met de Olympische Spelen. "Dat geeft me juist een bepaalde rust in het hoofd." Wachtkamer Hoogerwerf heeft er naar eigen zeggen een bepaalde vrede mee dat hij nog twee weken plaats moet nemen in de wachtkamer. "Daarom hoefde ik hier niets te laten zien van mezelf. Omdat ik vooralsnog niet bij de olympische ploeg zit, wordt er blijkbaar ook nog niet superveel van me verwacht."

Net als de echte Churandy, sprinter Martina van de atletiekbaan en rasoptimist, presteert Hoogerwerf zich als iemand die te allen tijde ontspannen is. Dat bondscoach Jeroen Otter in een eerder stadium Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Jens van 't Wout en Sven Roes selecteerde voor Peking, ach, hij had eigenlijk niet anders verwacht. "Dat wist ik eigenlijk op voorhand al." Dat hij er juist niet bij zat, gaf hem de laatste weken, zoals hij het zelf noemde, juist een bepaalde rust. Fysiek en mentaal voelde hij zich misschien wel beter dan ooit. "Dat gevoel heb ik naar deze NK meegenomen. Ik moet gewoon niet te veel met de Olympische Spelen en het resultaat bezig zijn, maar gewoon genieten van de training. Als ik lol heb, schaats ik het lekkerst." Hij of Breeuwsma Dat op 17 januari bekend wordt wie het kwintet completeert, vindt hij hooguit jammer. Meer niet. Samen met Daan Breeuwsma, de Friese specialist op de relay, lijkt hij de belangrijkste gegadigde. Pas na de Invitation Cup, een internationale wedstrijd die medio januari in Leeuwarden verreden wordt, hakt Otter de knoop door. "Best wel laat", vindt Hoogerwerf. "Ik had gehoopt dat bekend zou worden gemaakt wie in aanmerking komen voor de resterende plek. Nu is dat helemaal open." Aan de andere kant: "Ik schaats nu lekker en mag niet klagen."

Otter heeft op het eerste oog de keuze tussen een specialist op de internationaal sterk bezette 500 meter en een extra kracht op de relay. Toch benadrukte de keuzeheer dat de deur van de olympische wachtkamer ook voor een andere kandidaat als de geblesseerde Melle van 't Wout nog altijd op een kier staat. "Ik kijk met een redelijk open vizier naar de situatie", verduidelijkte Otter. "Mijn keuze wordt een optelsom van factoren. Wie verkeert over twee weken in de beste vorm? Waar denken we straks behoefte aan te hebben? Ik kijk niet specifiek naar één of twee mensen." Probeer eens te winnen Of Hoogerwerf zich na Pyeongchang 2018 dit jaar voor de tweede maal olympiër mag noemen, is vooralsnog dus een kwestie van afwachten. En dat, zo zei de kersvers nationaal kampioen, is misschien ook maar het beste. Hoogerwerf - twee ringetjes in elk oor, piercing door de neusvleugel - zei er niet aan te moeten denken dat hij al was geselecteerd voor Peking. "Dan had Otter deze NK misschien gezegd: probeer nu eens te winnen, want straks sta je op de Spelen."

Quote Hoe meer ik trappel, hoe meer stress ik voel. En dat werkt bij mij niet. Dylan Hoogerwerf