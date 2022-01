Geschokte reacties op dood 14-jarig meisje: 'Het is ingeslagen als een bom'

In Hazerswoude-Rijndijk is geschokt gereageerd op de dood van de 14-jarige Esmee. Ze werd op Oudejaarsdag gevonden door een groepje sporters in Leiden en is door een misdrijf omgekomen. Een 32-jarige man uit Leiden is opgepakt in verband met haar dood.

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn, waar Hazerswoude-Rijndijk onder valt, zegt dat het nieuws hard is aangekomen in de gemeente. "Onze gedachten gaan uit naar ouders, familie en vrienden van het meisje", zegt ze tegen Omroep West. "Van hun verdriet kunnen we ons nauwelijks een voorstelling maken. Ik wens alle nabestaanden die haar nu moeten missen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd."

Ook de middelbare school van het meisje reageert geschokt. "Het doet ons veel verdriet dat deze jonge, lieve en energieke leerling er niet meer is", staat in een brief aan alle ouders. "Onze gedachten gaan allereerst uit naar de ouders, familie en naasten." Leerlingen kunnen deze week langskomen op school voor steun. "Onder begeleiding van de mentor zullen de leerlingen het verlies met elkaar kunnen delen."

Eerder werd al bekend dat er een herdenkingsruimte is ingericht op de school. Ook leggen vrienden, bekenden en andere mensen bloemen neer op de plek waar het meisje is gevonden.

Vermist

Esmee werd in de nacht van donderdag op vrijdag als vermist opgegeven. Een nachtelijke zoektocht leverde niks op. Vrijdagochtend werd haar lichaam gevonden door een groepje sporters in een parkje in Leiden.

Bij het onderzoek kwam de 32-jarige verdachte naar voren. Hij zit in de cel en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Vandaag besluit de rechter-commissaris of hij langer vast blijft.

Over het motief is nog niks bekend, het politieonderzoek is nog bezig. Gistermiddag is onder meer met een speurhond gezocht naar aanwijzingen. De politie roept getuigen op zich te melden.

Afscheid in paardenpension

Familie en vrienden nemen zaterdag afscheid van Esmee bij een dienst in het paardenpension waar ze al van jongs af aan kwam. "Het nieuws is ingeslagen als een bom", zegt pensionhouder Wilbert van der Post tegen Omroep West. "Ik ken haar al sinds ze een baby was. Ze was bijna elke dag op de boerderij."

Hij hoopt dat er snel duidelijkheid komt over wat er is gebeurd. "Dat is erg belangrijk voor de familie. Dit is vreselijk."