Rijksmuseum zet meest gedetailleerde foto ooit van De Nachtwacht online

Het Rijksmuseum heeft vanaf vandaag een foto van De Nachtwacht met een zeer hoge resolutie op de website staan. De afbeelding is samengesteld uit 8430 foto's en is 717 gigapixels groot. Volgens het museum is het een van de grootste en meest gedetailleerde afbeeldingen die ooit van een kunstwerk zijn gemaakt. Rob Erdmann, de wetenschapper die de afbeelding heeft gemaakt, spreekt van "een ongelofelijke uitdaging".

Voor de afbeelding zijn dus afzonderlijk 8430 foto's gemaakt, ieder van 5,5 centimeter bij 4,1 centimeter, schrijft het Rijksmuseum op de site. "Deze zijn daarna door middel van kunstmatige intelligentie aan elkaar geplakt tot een grote afbeelding."

Craquelures

Wetenschappers kunnen het wereldberoemde schilderij van Rembrandt nu op afstand zeer nauwkeurig bestuderen. De foto is volgens het museum in eerste instantie bedoeld om het werk van onderzoekers en restauratoren makkelijker te maken.

"We zien elk pigmentdeeltje zitten in alle craquelures (kleine scheurtjes, red.)", zegt Katrien Keune, hoofd Science van het Rijksmuseum in het NOS Radio 1 Journaal. Zij is verantwoordelijk voor het natuurwetenschappelijk gedeelte van het onderzoek naar De Nachtwacht.

"Daarnaast willen we natuurlijk De Nachtwacht ook bewaren voor de komende generaties", zegt Keune. "Op het moment dat je zo'n hele hoge resolutiefoto hebt, kan je over tien, twintig jaar kijken: is die nog in dezelfde conditie? Is er iets veranderd? Moeten we daar iets aan doen? Het is een hele mooie gedetailleerde momentopname waarmee we op lange termijn kunnen kijken hoe dingen veranderen."