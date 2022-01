Grensoversteker mogelijk Noord-Koreaanse 'turner' die in 2020 overliep

De persoon die op Nieuwjaarsdag vanuit Zuid-Korea de zwaarbewaakte grens overstak, is waarschijnlijk een Noord-Koreaanse overloper die is teruggekeerd naar zijn geboorteland. Daar gaat het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie momenteel van uit.

Het gaat om om aannames, de autoriteiten verifiëren nog alle beschikbare feiten. Maar die wijzen erop dat het gaat om dezelfde man die in november 2020 vanuit Noord-Korea het grenshek was overgeklommen. Die Noord-Koreaan was op dat moment ergens in de twintig en erg acrobatisch; hij beweerde voorheen turner te zijn geweest.

Spectaculair

Als het daadwerkelijk om deze persoon gaat, zou dat opmerkelijk zijn. Het feit dat de Noord-Koreaan anderhalf jaar geleden het ruim drie meter hoge hek over wist te klimmen en het met landmijnen bezaaide niemandsland wist door te komen zonder te worden tegengehouden, werd al spectaculair genoemd. Laat staan dat hem dit nu een tweede keer is gelukt, maar dan andersom, terug Noord-Korea in.

Het vier kilometer brede niemandsland tussen de twee Korea's is volgens correspondent Garrie van Pinxteren een gebied "waar je eigenlijk onmogelijk doorheen zou moeten kunnen komen". De spaarzame gevallen waarin dit is gebeurd, betreft meestal Noord-Koreaanse overlopers die terugkeren.

Meteen neergeschoten

Deze terugkerende Noord-Koreanen kunnen daar verschillende motieven voor hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld niet aarden in de kapitalistische samenleving van Zuid-Korea en willen terug naar hun familie. Of ze zijn overgelopen met de bedoeling om te spioneren in Zuid-Korea of daar een missie uit te voeren, om daarna terug te keren.

Wat het in dit specifieke geval is geweest, blijft vooralsnog onduidelijk. "Waarschijnlijk komen we er nooit achter", zegt Van Pinxteren in het NOS Radio 1 Journaal. "De kans is klein dat Noord-Korea het gaat vertellen." Het communistische regime heeft nog niet gereageerd op de berichten dat iemand de grens is overgestoken.

Overigens kan de persoon ook meteen zijn neergeschoten door Noord-Koreaanse grenswachten. Die hebben vanwege de pandemie het bevel om te schieten zodra iemand de grens probeert over te steken.