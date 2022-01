Slachtoffers online criminaliteit in de kou: 'Nooit gedacht dat ik erin zou trappen'

We weten dat het op grote schaal gebeurt en toch blijven we er massaal in trappen: online oplichtingspraktijken. Met duizenden aangiften per maand was de online criminaliteit het afgelopen jaar onverminderd hoog. De impact van deze golf aan delicten wordt nog altijd onderschat, vindt Slachtofferhulp Nederland. Voor gedupeerden kunnen de gevolgen zowel financieel als emotioneel groot zijn. Sommige mensen zijn tienduizenden euro's kwijt geraakt aan oplichters en daardoor in geldnood geraakt. Onder slachtoffers heerst veel schaamte en schuldgevoel, soms met eenzaamheid en psychische problemen tot gevolg. Intussen loopt het de politie over de schoenen. "Dit alles maakt dat slachtoffers zich in de kou voelen staan", zegt Jolise Stol, cybercrime-expert bij Slachtofferhulp.

Het afgelopen jaar lagen er tot en met november 13.000 aangiften van cybercrime. In heel 2020 waren dat er bijna 11.000. In diezelfde periode waren er 110.000 aangiften van fraudezaken, waarvan een groot deel zich online afspeelt. In heel 2020 waren dat er 125.000. Online verkoopfraude tierde vooral welig in de lockdowns. De politie verwacht over 2021 aangiften in zo'n 35.000 verschillende zaken. Over twee weken publiceert de politie de complete jaarcijfers.

Bij Peter Bezemer uit Middenbeemster begon het in juli met een appje, zogenaamd van zijn dochter met een nieuw telefoonnummer. In werkelijkheid ging het om een fraudeur die hem vroeg om geld over te maken. Het is een bekende vorm van online oplichting: WhatsAppfraude, of vriend-in-noodfraude. Hoewel deze specifieke vorm van online criminaliteit in 2021 iets lijkt te zijn afgenomen, lag het aantal aangiften soms nog steeds op 100 per dag. Telefoonnummers en persoonsgegevens, vaak afkomstig uit datalekken, zijn op het dark web voor een schijntje te koop. Oplichters benaderen hiermee honderden mensen tegelijk, in de wetenschap dat ze altijd wel ergens beet hebben.

Fragment van het gesprek tussen Peter Bezemer en de oplichter - NOS

Zo hadden ze ook Bezemer te pakken. "Ik wist dat mijn dochter twee dagen daarvoor inderdaad aan haar daglimiet had gezeten. Het was dus een enorme toevalstreffer." Bezemer maakte in totaal 1200 euro over. Zodra hij op de verzendknop had gedrukt, sloeg de twijfel toe. Hij mailde zijn dochter en kwam erachter dat ze helemaal geen nieuw nummer had: hij was opgelicht.

Quote Ik had nooit gedacht dat ik er zelf in zou trappen. Slachtoffer WhatsAppfraude