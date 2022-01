Wekdienst 3/1: Gaan de scholen weer open? • Rutte ontvangt kandidaat-bewindslieden

Goedemorgen! Formateur Mark Rutte ontvangt een deel van de kandidaat-bewindspersonen voor zijn vierde kabinet. En het kabinet besluit of de scholen - die de week voor de kerstvakantie al hun deuren sloten - weer open mogen op 10 januari.

Eerst het weer: het is op de meeste plaatsen droog en ongeveer 8 graden. In de loop van de dag wordt het een graad of 11. Het zuiden heeft kans op een (onweers)bui, elders is er ruimte voor wat zon en blijft het vrijwel droog. De middagtemperatuur schommelt rond 11 graden en de matige wind draait naar een westelijke richting.