Plezier is in alles levensdoel van Groenen, klaar voor 'speciale knop' met Oranje

Ze heeft dit nieuwe jaar genoeg te winnen, zoals het EK komende zomer met Oranje. Een uitgebreid gesprek met Groenen (27) over dat toernooi, de topsportgedachte, voetballen in Nederland, de barricades op gaan en frustraties over professionalisering van vrouwenvoetbal in Engeland. Maar bovenal: plezier.

"Ik herinner me nog goed dat we in de bus zaten voor de eerste wedstrijd, richting het stadion van FC Utrecht. Ik zag een hoop mensen wandelen en dacht: 'O, er zal wel ergens een concert zijn.' Omdat ik totaal niet doorhad dat wij die gekte zouden ontvangen."

Daar gaat Oranje heen als titelverdediger, na dat alles veranderende Europees kampioenschap van 2017 in eigen land, toen Oranje in één klap een ploeg om van te houden werd. "Het gekke is...", zegt Groenen terwijl ze aan dat EK terugdenkt en een brede lach tevoorschijn tovert: "...dat ik vooral aan de fans denk."

We zijn net over de grens in België, bij het ouderlijk huis van Groenen. Het is er rustig, ideaal voor individuele duurlopen in de natuur. Dat doet Groenen - stukken van acht kilometer het liefst - om fitter te geraken voor de herstart van de Engelse competitie en, met als stipje aan de horizon, het EK.

Hoe is dat onder opvolger Mark Parsons, nu de concurrentie met getalenteerde middenvelders groter wordt? Groenen lijkt zich welhaast te verontschuldigen: "Ik ben daarin geen normale sporter. Ik ben daar niet zo mee bezig", zegt ze eerlijk en nuchter. "Natuurlijk wil ik zo lang mogelijk in Oranje spelen, maar als er iemand beter wordt, dan zien we wel weer verder."

"We kwamen aan bij het stadion en het hele plein stond vol; één oranje massa. Dat was de eerste keer dat ik echt alle meiden zag bibberen. Die wedstrijd is het hoogtepunt van mijn carrière. De eerste keer dat ik doorhad dat mensen enthousiast werden van vrouwenvoetbal."

"Ik denk dat het belangrijkste aan sport is dat je er plezier uithaalt. Als dat minder wordt, ga ik iets anders doen. Ik ben daar misschien niet de beste topsporter in. Natuurlijk is prijzen winnen superleuk en begrijp me niet verkeerd, want als ik ergens ben dan moet er gewonnen worden. Maar er zijn ook andere dingen in het leven."

Debuut in eredivisie aanstaande?

Zoals familie en vrienden, met wie Groenen erg close is. Opvallend: ze is een van de weinige internationals die nooit in de eredivisie speelde. "Ik moet zeggen: hoe ouder ik word, hoe meer ik denk aan naar huis komen."

"Het klinkt cliché, maar tijdens de coronaperiode heeft iedereen wel de belangrijkste dingen in het leven op een rijtje zet. Voor mij zijn dat vrienden en familie. Voetbal deed ik er altijd met plezier bij."