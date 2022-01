Biden belooft Oekraïne "resoluut optreden" bij invasie van Rusland

De Amerikaanse president Biden heeft zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelensky beloofd dat de Verenigde Staten en diens bondgenoten "resoluut zullen reageren" mocht Rusland Oekraïne binnenvallen. Dat heeft Biden gezegd in een telefoongesprek met Zelensky. Verder maakte Biden duidelijk dat er geen afspraken met Rusland zullen worden gemaakt zonder dat de Oekraïeners daarbij worden geraadpleegd.

Zelensky zei op Twitter dat Biden en hij hebben gesproken over maatregelen om de vrede in Europa te bewaren en om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Ook willenb de VS en Oekraïne de spanningen met Rusland met diplomatie verminderen.

Volgens Zelensky bewijst het gesprek de "bijzondere band" tussen Oekraïne en de VS. "We waarderen de niet-aflatende steun voor Oekraïne." De komende tijd zullen er naar verwachting nog meer gesprekken volgen tussen beide landen.

Rusland

De relatie tussen Rusland enerzijds en Oekraïne en het Westen aan de andere kant staat al enige tijd stevig onder druk. De Russen hebben tienduizenden militairen naar de grens met Oekraïne gestuurd. Gevreesd wordt dat de Russen Oekraïne zullen binnenvallen.

Rusland eist dat de NAVO zich niet verder naar het oosten uitbreidt en dat militaire aanwezigheid van de NAVO uit de omgeving van Rusland verdwijnt. Maar de Verenigde Staten zien dat niet als optie. De Amerikanen hebben er bij Rusland op gewezen dat een NAVO-lidmaatschap open staat voor ieder land en dat een niet-lid daar niets over te zeggen heeft.

Vorige week spraken Biden en Poetin al zo'n vijftig minuten over de situatie. Daarin dreigde Biden met nieuwe economische sancties als de situatie escaleert. Volgende week staan er in Genève, in Zwitserland, gesprekken op het programma tussen hoge vertegenwoordigers en militaire deskundigen van de VS en Rusland.

Hoe zit het met de spanningen tussen het Westen en Rusland? We leggen het in onderstaande video uit: