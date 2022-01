Luuk de Jong helpt door corona geplaagd Barcelona aan zege en vijfde plaats

FC Barcelona is het nieuwe jaar ondanks veel afwezige basisspelers goed begonnen. Dankzij een 1-0 zege op RCD Mallorca klommen de Catalanen naar de vijfde plaats in La Liga. De grote man bij Barcelona was Luuk de Jong, die de winnende treffer maakte.

Xavi noemde het op de persconferentie voorafgaand aan het duel 'onbegrijpelijk' dat Barcelona aan moest treden tegen Mallorca. De trainer van Barcelona miste zeventien spelers, van wie negen wegens een coronabesmetting.

"Wat mij betreft is dit het moment om in te grijpen en de wedstrijd niet door te laten gaan. Op deze manier is er sprake van competitievervalsing", was Xavi van mening.

Verzwakt Barcelona

Toch zag La Liga geen aanleiding de wedstrijd te verplaatsen en stonden beide elftallen zondagavond gewoon tegenover elkaar. Bij Barcelona ontbraken onder anderen Jordi Alba, Dani Alves, Sergiño Dest en Ousmane Dembélé. Luuk de Jong en Frenkie de Jong hadden een basisplaats.

Het eerste grote gevaar kwam na een halfuur spelen van de voet van Luuk de Jong, die voor de vierde keer dit seizoen in de basis stond. Bij zijn eerste doelpoging gleed de Nederlandse spits de bal tegen de paal en niet veel later knalde hij een fraaie omhaal op de lat.