Wekdienst 22/8: Prinsengrachtconcert zonder bootjes • NK wielrennen voor vrouwen

Goedemorgen! Wielrensters strijden in Drenthe om de Nederlandse titel op de weg en het Prinsengrachtconcert is dit jaar niet op het water, maar in de binnentuin van Hotel Pulitzer Amsterdam.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Prinsengrachtconcert wordt vanwege het coronavirus dit jaar niet gevierd met publiek op pontons in de Prinsengracht in Amsterdam. In plaats daarvan treden een pianist, violiste en cellist op in de binnentuin van Hotel Pulitzer Amsterdam. Dit wordt uitgezonden om 21.20 uur op NPO 2 en NPO Radio 4.

In Den Haag is een demonstratie voor legalisatie van het gebruik van elektrische step, e-skateboards en soortgelijke voertuigen. Die zijn momenteel verboden op de weg en de actievoerders vinden dat Nederland daarmee achterloopt in Europa.

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken is in Nederland voor diplomatiek overleg. De nieuwe Surinaamse regering wil dat meer Nederlandse Surinamers bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname.

De NOS zendt vanaf 15.30 uur het NK wielrennen voor vrouwen uit. Ze rijden zeventien ronden van 7,3 kilometer op en rond de VAM-berg in Drenthe. Publiek is vanwege corona niet welkom. De wedstrijd is te zien op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app.

Wat heb je gemist?

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is onderweg naar Duitsland. Rond 04.00 uur vannacht vertrok een Duits vliegtuig vanaf de luchthaven van de Siberische stad Omsk naar een kliniek in Berlijn.

Navalny's team denkt dat hij is vergiftigd en wil daarom niet dat hij in Rusland wordt behandeld. De hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk zegt dat er bij Navalny een zeldzame stofwisselingsaandoening is vastgesteld, en dat er geen gif in zijn lichaam is gevonden.

Dit zijn beelden van Navalny's vertrek uit Omsk: