Wright in WK-finale na hoogstaande thriller tegen Anderson, ook Smith finalist

De finale van het wereldkampioenschap darts gaat maandag in Londen tussen Michael Smith en Peter Wright. Die laatste won zondagavond laat van Gary Anderson: 6-4. Eerder op de avond versloeg Smith zijn angstgegner James Wade met 6-3. Wright (51) gaat op jacht naar zijn tweede wereldtitel, nadat hij in 2020 voor het eerst wereldkampioen was geworden door Michael van Gerwen te verslaan. Een jaar eerder speelde de 31-jarige Smith zijn eerste en tot deze editie enige WK-finale, die hij verloor van Van Gerwen. Records breken en bijna een negendarter Beide halve finales gingen tussen twee landgenoten. Het Schotse onderonsje Wright-Anderson was een fantastische partij van hoog niveau; de gemiddeldes van beide darters waren boven de honderd en samen kwamen ze op 39 keer de maximale score van 180, een record in een halve finale van een WK. Het was Wright die superieur uit de startblokken schoot. 'Snakebite', zoals zijn bijnaam luidt, brak Anderson twee keer in sets en kwam op een 3-0 voorsprong. Wright had de halve eindstrijd bereikt na een lastige partij tegen de jonge Callan Rydz, die hij met 5-4 versloeg. Anderson rekende in zijn kwartfinale redelijk eenvoudig af met Luke Humphries, maar ontsnapte eerder dit WK al aan uitschakeling tegen Ian White (4-3 zege na 3-0 achterstand). Tegen Wright had Anderson bij een 3-0 achterstand eindelijk een antwoord. Hij won twee sets op rij.

Gary Anderson (rechts) tegen Peter Wright - BSR Agency

Maar Wright hervond vervolgens zijn vorm. In de zesde set gooide hij bijna een negendarter. Na twee keer 180 miste hij alleen dubbel twaalf. Hij won de leg vervolgens wel: 4-2. Nadat Anderson er 4-3 van had gemaakt, liep Wright weer uit. In de set waarin hij zijn achttiende 180 van de wedstrijd gooide - tot dan een record dit WK - brak hij Anderson en greep hij de set. Uiteindelijk tekende Wright voor maar liefst 24 180'ers. In een bloedstollende tiende set kreeg Anderson de kans om gelijk te maken in sets, maar Wright overleefde het en tekende voor 2-2 in legs. Beide darters begonnen de laatste leg vervolgens met 180 en Wright schreef de hoogstaande thriller op zijn naam met een 116-finish. Het Engelse onderonsje In de andere halve eindstrijd liet de als negende geplaatste Smith op de juiste momenten zijn klasse zien. Waar de als vierde geplaatste Wade geregeld moeite had (belangrijke) finishes uit te gooien, sloeg 'Bully Boy', zoals Smiths bijnaam luidt, op die momenten juist toe. Smith rekende bovendien af met een angstgegner: van de zeventien partijen die hij tegen Wade had gespeeld, had hij er maar liefst vijftien verloren. Maar dit toernooi waren alle statistieken in zijn voordeel, zo gooide hij voor deze partij al 43 keer de maximale score 180 (Wade vier keer).

Michael Smith gaat zijn tweede WK-finale spelen - BSR Agency

Smith had de halve finales bereikt door zaterdagavond in een spannende en prachtige partij af te rekenen met Gerwyn Price, de regerend wereldkampioen en nummer één van de wereldranglijst. Smith overleefde een negendarter, matchdarts en uitspattingen van Price en trok de zege naar zich toe: 5-4. Eerder schakelde 'Bully Boy' ook al de misschien wel beste darter van dit seizoen, Jonny Clayton, in een spektakelstuk uit. Smith kwam tegen Wade, die de kwartfinale genadeloos had gewonnen van Mervyn King (5-0), in rap tempo op een 2-0 voorsprong in sets. Met name de tweede was sterk - van beide darters overigens. Smith won twee legs in respectievelijk twaalf en dertien darts, Wade pakte er een in elf pijlen.

James Wade strandt voor de vierde keer in de halve finales - BSR Agency