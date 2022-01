'Bully Boy' Smith verslaat angstgegner Wade en bereikt tweede WK-finale

Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Michael Smith de finale van het wereldkampioenschap darts gehaald. De 31-jarige Engelsman versloeg zondagavond in Londen zijn landgenoot James Wade in de halve eindstrijd: 6-3. De als negende geplaatste Smith liet zijn klasse op de juiste momenten zien. Waar de als vierde geplaatste Wade geregeld moeite had (belangrijke) finishes uit te gooien, sloeg 'Bully Boy', zoals Smiths bijnaam luidt, op die momenten juist toe. Smith rekende bovendien af met een angstgegner: van de zeventien partijen die hij tegen Wade had gespeeld, had hij er maar liefst vijftien verloren. Maar dit toernooi waren alle statistieken in zijn voordeel, zo gooide hij voor deze partij al 43 keer de maximale score 180 (Wade vier keer).

Wright-Anderson andere halve finale Na de partij tussen Michael Smith en James Wade begon de andere halve finale: Peter Wright tegen Gary Anderson. Dat Schotse onderonsje is nu bezig.

Smith, die de WK-finale in 2019 verloor van Michael van Gerwen, had de halve finales bereikt door zaterdagavond in een spannende en prachtige partij af te rekenen met Gerwyn Price, de regerend wereldkampioen en nummer één van de wereldranglijst. Smith overleefde een negendarter, matchdarts en uitspattingen van Price en trok de zege naar zich toe: 5-4. Eerder schakelde 'Bully Boy' ook al de misschien wel beste darter van dit seizoen, Jonny Clayton, in een spektakelstuk uit.

James Wade strandt voor de vierde keer in de halve finales - BSR Agency