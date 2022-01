Paleontoloog en natuurbeschermer Richard Leaky (77) overleden

De bekendste vondst van zijn onderzoeksgroep was die van de Turkana-jongen in 1984, het bijna complete gebeente van een homo ergaster. Deze op de homo erectus lijkende mensensoort leefde 1,9 tot 1,4 miljoen jaar geleden.

Zijn opgravingen leverden meerdere spectaculaire resten van vroege mensensoorten op, zoals een 1,9 miljoen jaar oude schedel van een homo habilis in 1972 en een 1,6 miljoen jaar oude schedel van een homo erectus, drie jaar later.

Leaky was een zoon van het antropologen-echtpaar Louis en Mary Leaky. Het stel deed ook onderzoek naar het ontstaan van de mens. Als 23-jarige kreeg hij in de jaren 60 toestemming om opgravingen te doen op de oevers van het Turkana-meer in het noorden van Kenia.

De Keniaanse paleontoloog en natuurbeschermer Richard Leaky (77) is overleden. Hij leverde bewijs voor het ontstaan van de mens in Afrika en zette zich in voor de strijd tegen ivoorhandel en bescherming van de Afrikaanse olifant.

In de jaren 80 ging Leaky zich inzetten tegen de ivoorhandel, omdat hij bang was dat de jacht op ivoor tot het uitsterven van de olifant zou leiden.

In 1989 werd hij hoofd van de Kenya Wildlife Service. In een documentaire wordt hij ervan beschuldigd dat hij opdracht heeft gegeven om stropers dood te schieten. Vorige maand ontkende hij dat in een interview in de Volkskrant. Volgens hem schoten zijn rangers alleen als ze zelf onder schot werden gehouden.

In september was hij te gast in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Dat museum heeft een ontwerp gemaakt voor een museum in Kenia over de evolutie en de oorsprong van de mens. De bouw moet dit jaar beginnen.

"Het verbaast me dat de homo sapiens nog niet op de lijst met bedreigde diersoorten staat", zei Leaky volgens het Leidsch Dagblad. "Om het uitsterven van de mens te voorkomen, moeten we de balans tussen mensheid en natuur herstellen."