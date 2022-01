Dertig aanhoudingen bij demonstratie Museumplein, vier agenten raakten gewond

De politie heeft vandaag bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen in Amsterdam dertig mensen aangehouden. Ze worden verdacht van het verstoren van de openbare orde, het overtreden van de Wet op de identificatieplicht, verboden wapenbezit, belediging en niet voldoen aan een bevel of vordering. Bij confrontaties met demonstranten raakten vier agenten gewond. Dat schrijft de politie in een persbericht.

Het is nog onbekend hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt. Eerder vandaag werd er gesproken over minstens twee gewonden.

Ondanks het demonstratieverbod en de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied stroomde het Museumplein rond 12.30 uur vol, zegt de politie. Er is toen een noodbevel uitgevaardigd met de opdracht het plein te verlaten.

Volgens de politie is eerst geprobeerd om met waarschuwen het plein leeg te krijgen. Toen dat niet lukte, werd de ME ingezet en hebben agenten geweld moeten gebruiken.