Kramer 'pikant duo' met Bergsma op massastart: 'Zulke mensen vinden elkaar altijd'

Maar dat is niet de enige reden waarom de keuze voor Kramer opmerkelijk is. "Hij en Bergsma vormen op de massastart inderdaad een pikant duo. Voor de rest van de wereld, welteverstaan", aldus Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB.

In Peking kunnen Kramer en Bergsma, als ze beiden de finale van de massastart halen, veel aan elkaar hebben. De massastart is een individueel onderdeel, maar de twee rivalen kunnen wel samenwerken om de concurrentie dwars te zitten.

De Wit: "Ik weet dat Jan Coopmans als bondscoach al lange tijd achter de schermen bezig is geweest om dit mogelijk te maken. Zowel Sven als Jorrit was zeer positief. Beiden zien de meerwaarde om op dit onderdeel een medaille te winnen."

Kramer reageerde kort via zijn ploeg Jumbo-Visma: "Ik ben een blij mens."

Andere tactiek

"We moeten kiezen voor een andere tactiek nu Bergsma niet meer met Arjan Stroetinga rijdt", verklaart Coopmans de keuze voor Kramer op de massastart. "Dat was een sprinter die het kon afmaken. We moeten nu de wedstrijd hard maken. Oftewel: de zaak kapot rijden. Daarvoor is Kramer de meest geschikte rijder."

"Ik heb bij Kramer en Bergsma geen pessimisme van enige aard bespeurd over hun samenwerking op de massastart", aldus De Wit. "In 2014 is er in Sotsji enige ruis geweest, maar we zijn inmiddels acht jaar verder. We hebben te maken met twee schaatsers met een ongekende staat van dienst. Die gaan voor maar één ding: winst. Zulke mensen vinden elkaar altijd als ze willen winnen."