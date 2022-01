'Inbreker met goede voornemens' vermoedelijk melder hennepkwekerij

De politie in Arnhem denkt vanmiddag een hennepkwekerij op het spoor te zijn gekomen door een inbreker "die goede voornemens had". 's Middags kreeg de politie een melding van een inbraak aan de Zijpendaalseweg in de stad, met de mededeling dat er op de bovenste verdieping van de woning een verrassing te vinden was.

Ter plaatse trof de politie een open voordeur aan, en een woning die overhoop was gehaald. Op de bovenste etage van het pand werd een werkende hennepkwekerij gevonden, die inmiddels is vernietigd. Ook werd er "een behoorlijke hoeveelheid" drugs aangetroffen.

De politie zegt het sterke vermoeden te hebben dat de inbreker zelf zijn inbraak heeft gemeld. De eigenaar van de woning is nog niet gevonden.