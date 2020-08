Navalny vergiftigd door het Kremlin? Hij zou niet de eerste zijn

Want ook de Russische inlichtingendienst FSB, de opvolger van de KGB, staat erom bekend regelmatig gif te gebruiken tegen politieke tegenstanders van het Kremlin. Denk bijvoorbeeld aan de aanslag in 2018 op dubbelspion Sergej Skripal in Groot-Brittannië, met het middel novitsjok. Of de moord op dissident Alexander Litvinenko in 2006; hij stierf door enkele slokken radioactieve thee.

Het laboratorium, officieel Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut Nummer 2, bleef ook na de val van de Sovjetunie in gebruik. Over wat er nu gebeurt is officieel weinig bekend. De Britse krant The Guardian schrijft dat bronnen bij geheime diensten ervan uitgaan dat de functie van het lab sinds de oprichting nauwelijks is veranderd.

De hoofdarts die Aleksej Navalny behandelde, was gisteren duidelijk: de Russische oppositieleider en criticus van president Poetin is niet vergiftigd. Navalny lag sinds donderdag in coma in het ziekenhuis van de Russische provinciestad Omsk, nadat hij onwel was geworden aan boord van een vliegtuig. Vanochtend vroeg is hij overgeplaatst naar een ziekenhuis in Berlijn ; daar wordt hij later vandaag verwacht.

Of Poetin persoonlijk toestemming heeft gegeven voor de vergiftigingen, is niet duidelijk. Bewijs daarvoor is er alleen indirect, schrijft Ruslandkenner Luke Harding in The Guardian. "Het grote aantal slachtoffers, in eigen land en het buitenland, suggereert dat het Kremlin deze gebeurtenissen ziet als een onaangenaam maar noodzakelijk kwaad. Ze zenden een boodschap naar de maatschappij."

Zo'n 'boodschap' kreeg ook oppositieleider Navalny eerder al. In 2017 raakte zijn oog beschadigd, nadat hij door onbekenden op straat werd aangevallen met giftige verf. Daarnaast beweren hijzelf en zijn arts dat hij vergiftigd werd tijdens een gevangenisstraf, vorig jaar. Artsen in de gevangenis ontkenden dat en weten Navalny's gezondheidsklachten toen aan een allergische reactie.

Vergiftigd of toch stofwisselingsziekte?

Is de oppositieleider afgelopen donderdag zeker vergiftigd? Die vraag is van een afstand onmogelijk te beantwoorden, zegt Majorie van Duursen, hoogleraar toxicologie aan de VU. "Over welke symptomen Navalny precies vertoont, en waarom hij op de IC ligt, is niets naar buiten gebracht. Daar kunnen we dus weinig conclusies uit trekken."

Op het scenario dat de oppositieleider nu lijdt aan een stofwisselingsaandoening, reageert ze sceptisch. "Dat zou betekenen dat hij een specifiek dingetje heeft binnengekregen dat hij nooit eerder in zijn leven binnengekregen heeft, en dat hij niet kan afbreken. Dat kan natuurlijk, maar het is onwaarschijnlijk."