'Ontzettend egoïstisch', zegt burgemeester over organisatie achter feest Rijswijk

"We hebben geen idee wie de organisatoren zijn, maar die kunnen een dikke bestuurlijke boete tegemoet zien. En dan nog vraag ik me af of we het een volgende keer kunnen tegenhouden."

Het feest begon vrijdagavond rond 22.00 uur in een van de loodsen van de leegstaande steenfabriek in het Gelderse dorp Rijswijk. Al snel waren er honderden bezoekers uit binnen- en buitenland . De politie greep overdag in en brak het feest af, maar heeft nog geen zicht op de organisatoren.

Waarnemend burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren kijkt boos terug op het illegale feest dat rond de jaarwisseling in haar gemeente werd gehouden. "In een periode waarin een hoop niet mag, vind ik het ontzettend egoïstisch om op een terrein van iemand anders iets te organiseren waar veel mensen op af komen."

Op het feest kwamen honderden feestgangers uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje af. Zij parkeerden hun auto's, campers en bestelwagens zowel op het terrein van de steenfabriek zelf als op een smalle dijk bij de fabriek.

De politie kreeg 's nachts meerdere meldingen binnen maar er werd besloten om niet meteen in te grijpen. Het bleek namelijk lastig om het illegale feest veilig te beëindigen. Veel inwoners van Rijswijk vroegen zich af waarom het ingrijpen door de politie zo lang duurde.

"We hebben meteen 's nachts nagedacht over hoe we het feest zo snel en zo veilig mogelijk konden beëindigen", zegt burgemeester Meijers. "Er was politie, maar bezoekers liepen gewoon de weilanden in om bij de fabriek te komen." De burgemeester wijst er nogmaals op dat veel agenten in de nieuwjaarsnacht ook elders nodig waren.

Het feest werd uiteindelijk overdag beëindigd. De dj's die nog bezig waren in de loods braken hun set af en stopten. Rond 16.45 uur verlieten de laatste festivalgangers het terrein. De politie nam twaalf voertuigen met onder meer stroomaggregaten en geluidsapparatuur in beslag. Ook zijn zeker drie mensen aangehouden omdat ze onder invloed achter het stuur zaten of de aanwijzingen van de politie niet opvolgden.