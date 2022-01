Schaatsbond neemt Kramer en Bosker mee naar Spelen, weer bittere pil N'tab

De keuze voor Bosker op de ploegenachtervolging gaat ten koste van Tijmen Snel, die op het OKT afgelopen week derde werd op de 1.500 meter. Bosker werd vijfde, maar zal nu in Peking alsnog uitkomen op de middellange afstand.

Dat Kramer de massastart rijdt bij zijn vijfde Spelen, lag niet voor de hand. Hij reed vier jaar geleden voor het laatst een massastart; hij werd toen laatste in de olympische finale in Pyeongchang. Wel reed Kramer afgelopen november twee marathons.

Ten opzichte van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) zijn er bij de vrouwen geen verrassingen in de olympische selectie.

Sven Kramer komt op de Olympische Spelen van Peking niet alleen op de vijf kilometer en de ploegenachtervolging in actie, ook op de massastart. Schaatsbond KNSB heeft daarnaast besloten ook Marcel Bosker aan te wijzen voor de achtervolgingsploeg.

Ook Sanne in 't Hof (5.000 meter), Ireen Wüst (1.000 en 1.500 meter), Carlijn Achtereekte (3.000 meter), Marijke Groenewoud (1.500 meter) en Michelle de Jong (500 meter) mogen naar de Spelen.

Zondag werd duidelijk dat Scheperkamp en Otterspeer hun olympische debuut mogen maken in Peking, terwijl Snel en N'tab afvielen. Kramer en Bosker rijden de ploegenachtervolging samen met Roest.

Scheperkamp (500 meter), Hein Otterspeer (1.000 meter), Snel (1.500 meter), N'tab (500 meter) en Kramer (5.000 meter) zaten in de wachtkamer bij de schaatsbond.

De KNSB heeft Schouten en Groenewoud aangewezen voor de massastart en voor de ploegenachtervolging selecteerde de schaatsbond Schouten, Wüst en Antoinette de Jong.

Selectievolgorde

Tijdens het OKT stond de selectievolgorde van de KNSB centraal. De schaatsbond had een matrix opgesteld, waarin is vastgelegd op welke afstanden Nederlandse schaatsers de grootste kans hebben op olympisch succes. In totaal mogen negen mannen en negen vrouwen naar China.