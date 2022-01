Chinese man vindt biologische moeder dankzij kleuterherinnering

In China heeft een man die als kind werd ontvoerd zijn biologische moeder teruggevonden dankzij de herinnering aan zijn geboortedorp.

Li Jengwei werd 37 jaar geleden geboren in de provincie Yunnan. Vier jaar later lokte een buurman hem met een stuk speelgoed en verkocht hem 2000 kilometer verderop in de provincie Honan. Daar groeide hij op bij 'adoptieouders'.

Zijn echte ouders vergat hij nooit. "Ik maakte er een gewoonte van om me te herinneren hoe ze eruitzagen en hoe het er rond ons huis uitzag", zei hij vorige week tegen een plaatselijk tv-station.

Te druk

De herinneringen deden hem pijn, maar hij was te druk met zijn werk en zijn gezin om zijn echte ouders op te sporen. Dat veranderde door de succesvolle zoektocht van twee vaders van ontvoerde kinderen, verhalen die in China veel publiciteit kregen. Een daarvan werd zelfs verfilmd.

"Toen ik dat verhaal zag, dacht ik bij mezelf: ik moet mijn biologische ouders zien te vinden voordat ze overleden zijn."

Tekening

Met hulp van zijn herinneringen maakte hij een tekening van zijn geboortedorp en verspreidde die op sociale media. Daarop waren een school, een bamboebos en een meertje te zien.