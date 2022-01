De uitzending van 2 januari: Mogen scholen weer open? / Nieuwe kabinet compleet / Crisis in Afghanistan / 'Vergroot subsidiepot stekkerauto's'

Mogen scholen straks weer open? Morgen maakt het kabinet bekend of de scholen na de langere kerstvakantie op 10 januari weer open kunnen of dat ze nog langer dicht moeten blijven. Om "tijd te kopen voor de boostercampagne [...] en de verspreiding van de omikronvariant te vertragen" adviseerde het OMT het kabinet eerder deze maand om onder meer de scholen te sluiten. De vraag is of het OMT de coronasituatie op dit moment gunstig genoeg vindt om heropening van de scholen te adviseren. De schoolsluiting speelt leerlingen parten, maar in veel schoolgebouwen is de ventilatie niet op orde wat het risico op besmetting verhoogt. We spreken erover met veldepidemioloog Amrish Baidjoe. Te gast is hoogleraar pedagogiek Micha de Winter.

Nieuwe kabinet compleet D66 en het CDA maakten vandaag bekend wie namens die partijen de nieuwe ministers en staatssecretarissen worden. Daarmee zijn alle namen van het kabinet-Rutte IV bekend. De ploeg is een mengeling van ervaren politici en enkele mensen van buiten de Haagse kaasstolp. Wat weten we van de 'nieuwelingen' en wat kunnen we van ze verwachten? We spreken met politiek verslaggever Arjan Noorlander.

Crisis in Afghanistan Afghanistan verkeert in een zware economische crisis. Onder meer door het bevriezen van Afghaanse tegoeden en het stilzetten van alle ontwikkelingshulp komt er nauwelijks geld binnen. Mensen zijn werkloos, de Taliban kunnen ambtenaren amper betalen en het voedsel dat er is, is zo duur dat veel mensen het niet kunnen kopen. Zelfs in de gebieden waar de Taliban populair zijn en waar ze blij zijn dat de Amerikanen zijn vertrokken, hebben de mensen grote zorgen, ziet onze verslaggever.

'Subsidiepot stekkerauto's moet groter' Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe subsidieronde voor elektrische auto's. Er is 90 miljoen euro beschikbaar, maar dat is volgens experts niet genoeg. Zij verwachten dat het geld snel op is, net als vorig jaar. Moet er dus meer geld in de subsidiepot om de transitie van fossiel naar elektrisch te versnellen?