De uitzending van 2 januari

De schoolsluiting speelt leerlingen parten, maar in veel schoolgebouwen is de ventilatie niet op orde wat het risico op besmetting verhoogt. Te gast is hoogleraar pedagogiek Micha de Winter .

Om "tijd te kopen voor de boostercampagne [...] en de verspreiding van de omikronvariant te vertragen" adviseerde het OMT het kabinet eerder deze maand om onder meer de scholen te sluiten. De vraag is of het OMT de coronasituatie op dit moment gunstig genoeg vindt om heropening van de scholen te adviseren.

Morgen maakt het kabinet bekend of de scholen na de langere kerstvakantie op 10 januari weer open kunnen of dat ze nog langer dicht moeten blijven.

'Subsidiepot stekkerauto's moet groter'

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe subsidieronde voor elektrische auto's. Er is 90 miljoen euro beschikbaar, maar dat is volgens experts niet genoeg. Zij verwachten dat het geld snel op is, net als vorig jaar. Moet er dus meer geld in de subsidiepot om de transitie van fossiel naar elektrisch te versnellen?