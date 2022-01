Koploper Real Madrid incasseert nederlaag, gehavend Atlético zegeviert

Koploper Real Madrid is 2022 begonnen met een 1-0 nederlaag bij laagvlieger Getafe. Een fout van Eder Militão werd De Koninklijke fataal. Het is pas de tweede competitienederlaag voor Real dit seizoen.

Atlético Madrid versloeg ondanks het gemis van bepalende spelers Koke, Antoine Griezmann, Hector Herrera en João Felix stadgenoot en concurrent Rayo Vallecano met 2-0. Ángel Correa maakte beide goals.

Barcelona speelt later

Atlético gaat door de zege over Vallecano heen en staat nu op de vierde plaats in Spanje op 14 punten van Real. Nummer zeven Barcelona komt later op zondag nog in actie op Mallorca.