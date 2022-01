Sigarettenboer treurt om verdwijnen automaten: 'Einde van een tijdperk'

Sigarettenboer Huub Obdeijn had jarenlang meerdere sigarettenautomaten in kroegen in en rond Deventer staan. Per 1 januari mogen horecagelegenheden geen rookwaren meer verkopen via sigarettenautomaten. Daarom is Obdeijn begonnen om al zijn automaten op te halen. "Het einde van een tijdperk."

Al tientallen jaren zit Obdeijn in de sigarettenindustrie. Eerst met een eigen tabakspeciaalzaak en een paar jaar later begon hij met sigarettenautomaten voor ondernemers. "Ik begon klein, maar merkte al snel dat het goede handel was", vertelt de sigarettenboer aan RTV Oost. Hij zette de automaten bij ondernemers neer, vulde ze met pakjes sigaretten en onderhield ze.

Daardoor kwam Obdeijn vaak over de vloer bij andere ondernemers. "Een praatje, een hapje eten of een biertje. Je bouwt een band met elkaar op als je tientallen jaren zakelijk met elkaar omgaat."