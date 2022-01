Chelsea-coach Tuchel laat ontevreden Lukaku buiten selectie

Chelsea-aanvaller Romelu Lukaku mist zondagavond de competitiekraker tegen Liverpool op Stamford Bridge. De sterspeler van de club uit Londen is na kritiek op de speelwijze buiten de selectie gelaten.

Lukaku vertelde deze week in een gesprek met Sky Italia dat hij niet blij is hoe Thomas Tuchel het elftal van Chelsea laat voetballen. De 28-jarige Belg voegde in het interview eraan toe dat hij op een bepaald moment in zijn loopbaan graag zou willen terugkeren naar Italië.

"We zijn hier uiteraard niet blij mee", reageerde Tuchel op de uitspraken van Lukaku. "Dit zorgt voor rumoer en dat kunnen we niet gebruiken, en het gaat ons ook niet helpen. Als er gediscussieerd moet worden, dan zal dat achter gesloten deuren plaatsvinden, zeker weten."

Duizelingwekkend bedrag

De voetballer kwam afgelopen zomer voor het duizelingwekkende transferbedrag van 97.5 miljoen euro naar Chelsea, na een sterk seizoen te hebben gedraaid bij Internazionale met dertig goals en tien assists.

Dit seizoen kwam Lukaku tot zeven goals en twee assists in achttien wedstrijden. Hij miste halverwege december drie wedstrijden van Chelsea vanwege een coronabesmetting.

Chelsea bezet in de Premier League de tweede plaats met 42 punten uit 20 duels. Koploper Manchester City staat op 53 punten uit 21 wedstrijden.