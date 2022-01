Hoogerwerf prolongeert nationale shorttracktitel en vergroot kans op Spelen

Steenaart schreef verrassend de 1.000 meter op zijn naam. Jens van 't Wout, de man in vorm, leek op weg naar de zege, maar in de laatste bocht profiteerde Steenaart van een actie waarbij Van 't Wout uit de bocht werd getikt door Sven Roes. Van 't Wout eindigde nog wel als derde, achter titelverdediger Hoogerwerf.

Hoogerwerf, die nog niet is opgenomen in de olympische selectie van bondscoach Jeroen Otter, deed daarmee goede zaken voor het laatste startbewijs voor Peking. Het zilver ging naar Jens van 't Wout en Bram Steenaart veroverde de bronzen medaille in Leeuwarden.

Dylan Hoogerwerf is in Leeuwarden voor de derde keer Nederlands kampioen shorttrack geworden. Bij de Nederlandse kampioenschappen, de laatste krachtmeting voor de Olympische Spelen in Peking, prolongeerde Hoogerwerf na drie afstanden (1.000, 500 en 1.500 meter) zijn titel.

Drievoudig Nederlands kampioen Sjinkie Knegt werd in de halve finales van de 1.000 meter gediskwalificeerd. Bij een inhaalactie van (opnieuw) Roes week Knegt van zijn lijn af en dat leverde hem een straf op.

Hoogerwerf deed daarna goede zaken door de 500 meter op zijn naam te schrijven. De titelverdediger ging razendsnel van start en reed de rest van de race op kop. Achter hem finishte Niels Kingma als tweede en Teun Boer werd derde. Hoogerwerf klom dankzij de overwinning naar de eerste plaats in het klassement.

Derde plaats voldoende op 1.500 meter

Routiniers Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma (Nederlands kampioen in 2018 en 2919) sneuvelden allebei kansloos in de halve finales van de 500 meter. Knegt sloeg daarna ook de 1.500 meter over, omdat hij kampte met lichte liesklachten.

Op die 1.500 meter finishte Hoogerwerf als derde en dat was voldoende voor zijn derde Nederlandse titel. Itzhak de Laat won de afstand.

Peking?

De voltallige olympische ploeg was aanwezig bij de nationale kampioenschappen. Bondscoach Jeroen Otter wijst over twee weken nog één shorttracker aan die mee mag naar Peking en de kans is groot dat het laatste startbewijs, na dit succesvolle weekend, voor Hoogerwerf is.

"Dit is heel cool", vertelde Hoogerwerf na zijn derde nationale titel. "Ik had er echt vertrouwen in, maar het moest er nog wel uitkomen. Het schaatsen voelde lekker, dus dit is ook heel goed voor mijn positie. Elke wedstrijd die ik nu goed rijd, is mooi meegenomen. De coach ziet dat ik in vorm ben en je wilt natuurlijk iemand hebben die in vorm is."