Poutsma volgt afwezige Schulting op als Nederlands shorttrackkampioene

Selma Poutsma is voor de eerste keer Nederlands kampioene shorttrack geworden. Bij de Nederlandse kampioenschappen in Leeuwarden, de laatste krachtmeting voor de Olympische Spelen in Peking, was ze na drie afstanden én drie overwinningen (1.000 meter, 500 meter en 1.500 meter) duidelijk de beste.

Achter de 22-jarige Poutsma ging de zilveren medaille naar Xandra Velzeboer en Georgie Dalrymple verraste door brons te pakken.

Titelverdedigster Suzanne Schulting was er niet bij dit weekend in Leeuwarden. Ze kampt met lichte liesklachten en met het oog op de Olympische Spelen in Peking wil ze geen enkel risico nemen.

Drie zeges

Poutsma, die vorig jaar brons pakte, begon uitstekend aan de NK met winst op de 1.000 meter. Ze bleef Velzeboer en Yara van Kerkhof ruim voor. Rianne de Vries, die nog in afwachting is van een olympisch startbewijs voor Peking, werd al in de halve finales van de 1.000 meter uitgeschakeld en was daardoor meteen kansloos voor de nationale titel.

