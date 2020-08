Eindelijk thuis na ontsnapping uit 'dodenmars'

Lon was in 1944 samen met haar vriendin Guigui naar Parijs vertrokken om zich, net als Lons broer Erik, aan te sluiten bij het Franse verzet. Al de eerste nacht ging het mis. Door verraad werd de hele groep opgepakt en vastgezet. Lon en Guigui kwamen via Ravensbrück in kamp Buchenwald terecht.

Samen met acht vrouwen was ze er als door een wonder in geslaagd te ontsnappen uit de zwaarbewaakte marcherende colonne, die al zoveel mensen het leven had gekost. Wat volgde was een angstwekkende tocht door vijandelijk gebied op zoek naar een veilig heenkomen.

Lon Verstijnen (28) is eindelijk thuis. Midden in de nacht stond ze op de stoep van haar ouderlijk huis in Den Haag; heelhuids, maar uitgeput van de maandenlange voettocht die ze achter de rug heeft. Die begon afgelopen april, toen ze samen met zo'n 5000 vrouwen nazi-kamp Buchenwald werd uitgejaagd voor een lange, helse 'dodenmars'.

Onderweg was er geen eten en drinken, het was koud en de vrouwen liepen zwijgend met een grauwe gevangenisdeken om hun hoofd geslagen, als in een lugubere processie. Wie van uitputting in elkaar zakte werd doodgeschoten, wie probeerde een appel te plukken ook.

"Iedereen ging dood om je heen", vertelt Lon. "Met een groepje vrouwen bespraken we waarom we toch wilden blijven leven. Guigui wilde zo graag nog een keer met haar moeder op een terras koffie drinken. Een ander wilde haar kind weer zien. Ik zei: 'als ik doodga, heb ik geen spoor op de wereld achtergelaten. Niet eens een kind'."

Toen de colonne na twee dagen kort tot stilstand kwam, was er plotseling even geen bewaking in de buurt. Lon, Guigui en zeven andere vrouwen (zes Franse en een Spaanse) aarzelden geen moment en sprongen de bosjes in. Ze kwamen pas weer tevoorschijn toen de lange stoet uit zicht verdwenen was. Niemand had hun ontsnapping opgemerkt.

Amerikaanse front

"We hadden geen idee waar we waren", vertelt Lon. "Ons doel was het Amerikaanse front te bereiken. We stuitten op Joegoslavische krijgsgevangenen die op het land werkten. Zij hebben andere kleren en eten voor ons geregeld." De vrouwen kregen goede raad mee: meld je bij ieder dorp bij militairen of de burgemeester voor een bewijs om verder te mogen reizen.

De vrouwen deden zich onderweg voor als arbeiders die uit een gebombardeerde wapenfabriek waren gevlucht. "Maar je elke avond ergens melden, was buitengewoon eng. Je waagt je in het hol van de leeuw en god weet wat er boven je hoofd hangt."

Toch werden ze enkele keren buitengewoon hartelijk ontvangen door Duitse burgers en kregen onderdak in een hooiberg of op zolder. Maar ze moesten verder, ondanks hun pijnlijke voeten, de uitputting en het gevaar van de aanhoudende Amerikaanse bombardementen.

Dankzij Lon, die goed Duits sprak, slaagden ze erin een SS-post te passeren, waar haar eerst het hemd van het lijf werd gevraagd. "Ik moest liegen dat ik groen zag. Ik vertelde dat ik in Bonn woonde, in die en die straat. Uiteindelijk lieten ze ons verdergaan."