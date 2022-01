Rust keert terug op Museumplein, duizenden op de been tegen coronamaatregelen

In Amsterdam is vandaag, ondanks een verbod, door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Op het hoogtepunt stonden er bijna 10.000 mensen op het Museumplein, zei een woordvoerder van burgemeester Halsema tegen persbureau ANP. Omdat de demonstratie verboden was, gaf de burgemeester een noodbevel uit waarin stond dat iedereen het gebied moest verlaten. Deelnemers trokken toen naar het Westerpark, maar keerden later weer terug. Aan het einde van de middag stond er nog een honderdtal mensen bij het Van Gogh Museum. Rond 18.30 uur was het plein leeg. Het is nog tot 23.00 uur veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen preventief kan worden gefouilleerd. Bij confrontaties met de politie is een aantal demonstranten gewond geraakt, maar onduidelijk is hoeveel precies. In deze video zijn beelden te zien van de eerste demonstratie op het Museumplein, de protestmars en ongeregeldheden:

Politie treedt op tijdens demonstratie in Amsterdam - NOS

De betogers verzamelden zich aan het eind van de ochtend op het Museumplein en liepen vervolgens in een stoet door de stad naar het Westerpark. Daar was een bijeenkomst van Forum voor Democratie gaande. Die manifestatie was wel toegestaan omdat er vooraf afspraken over waren gemaakt, stelde de gemeente Amsterdam. Volgens de gemeente was in het park het maximaal toegestane aantal aanwezigen van 2000 overschreden. De deelnemers werden dringend opgeroepen om 1,5 meter afstand te houden. Toen een van de organisatoren van het Museumplein-protest op het FvD-podium mensen opriep om terug te keren naar het Museumplein, gaven velen daaraan gehoor. Hier zie je beelden van de manifestatie in het Westerpark:

Grote drukte bij Westerpark vanwege demonstratie in Amsterdam - NOS

Een persoon raakte gewond aan zijn hoofd, vermoedelijk door een steen. Zeker twee andere mannen raakten lichtgewond bij confrontaties met de politie. De mobiele eenheid (ME) van de politie wordt bijgestaan door de marechaussee. De ME was eerder vandaag aan het staken in Amsterdam. Van tevoren had de ME al aangegeven wel paraat te zullen staan bij ernstige ongeregeldheden.

Forum voor Democratie zegt dat vanmiddag "antifascisten een aanslag op het partijkantoor in Amsterdam hebben gepleegd". De partij gaat daarvan aangifte doen. Op de video die door een beveiligingscamera van de partij is gemaakt, is te zien dat een groep in het zwart geklede demonstranten bij het pand voorbijtrekt. "Toen niet, nu niet, nooit niet fascisme", staat op een spandoek dat meegedragen wordt. Een van de demonstranten gooit een verfbom tegen de deur van het pand: