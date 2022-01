Ondanks verbod toch demonstratie tegen coronamaatregelen in Amsterdam

Op beelden was te zien dat de menigte in delen het Museumplein verliet, maar ook werd tegengehouden door de politie:

Voor het Museumplein kondigde burgemeester Halsema even voor 13.00 uur een noodbevel af. Dat betekent dat niemand er meer mocht zijn. "De politie treedt gefaseerd op tegen personen die het demonstratieverbod negeren. Iedereen moet het Museumplein verlaten", twitterde de gemeente . Inmiddels is het plein leeg.

In Amsterdam wordt, ondanks een verbod , gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. De betogers verzamelden zich op het Museumplein in Amsterdam en lopen nu in een stoet door de stad. Ze zijn onderweg naar het Westerpark. Daar zijn de eerste demonstranten inmiddels aangekomen. Later vanmiddag heeft Forum voor Democratie daar een bijeenkomst gepland.

De mobiele eenheid (ME) van de politie, die wordt bijgestaan door de marechaussee, volgt de stoet richting Westerpark. De politie kan nog niets zeggen over aanhoudingen rond de verboden demonstratie op het Museumplein. Er volgt later op de dag een update.

De mobiele eenheid van de politie was eerder vandaag aan het staken in Amsterdam. Van tevoren had de ME al aangegeven wel paraat te zullen staan bij ernstige ongeregeldheden.