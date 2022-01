Gewonden en arrestaties bij verboden demonstratie Amsterdam

In Amsterdam wordt, ondanks een verbod, gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Voor het Museumplein is in de loop van de dag een noodbevel afgegeven door de gemeente. Een aantal aanwezigen is gewond geraakt bij confrontaties met de politie, maar onduidelijk is hoeveel precies. Er zijn ook arrestaties verricht. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er duizenden mensen op de been. In deze video zijn beelden te zien van de demonstratie op het Museumplein, de protestmars en ongeregeldheden:

Politie treedt op tijdens demonstratie in Amsterdam - NOS

De betogers verzamelden zich eerst op het Museumplein in Amsterdam en liepen vervolgens in een stoet door de stad naar het Westerpark. Daar is een bijeenkomst van Forum voor Democratie gaande. Die manifestatie is wel toegestaan omdat er vooraf afspraken over zijn gemaakt, twittert de gemeente Amsterdam. Volgens de gemeente is het maximaal toegestane aantal aanwezigen van 2000 overschreden. De deelnemers worden dringend opgeroepen om 1,5 meter afstand te houden. Hier zie je beelden van de manifestatie in het Westerpark:

Grote drukte bij Westerpark vanwege demonstratie in Amsterdam - NOS