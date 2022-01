Petitie tegen uitreiking eredoctoraat Timmermans ruim 8000 keer ondertekend

Een petitie tegen de uitreiking van een eredoctoraat van de TU Delft aan Eurocommissaris Frans Timmermans is meer dan 8000 keer ondertekend. De universiteit wil Timmermans onderscheiden vanwege zijn prestaties rondom de energietransitie, maar de ondertekenaars zijn het daar niet mee eens.

Timmermans krijgt op 14 januari zijn onderscheiding van de TU Delft. De Eurocommissaris krijgt het eredoctoraat volgens de universiteit vanwege zijn sociaal-maatschappelijke prestaties. Wat de universiteit betreft, gaat het dus niet om een wetenschappelijke uitreiking.

De initiatiefnemer van de petitie, ingenieur Jan Asselbergs, is verbolgen met het besluit om aan de politicus een eredoctoraat uit te reiken. "De TU Delft verliest hiermee volledig haar geloofwaardigheid als wetenschapsinstituut", zegt hij tegen Omroep West.

Strijd tussen politiek en wetenschap

Verspreid over de afgelopen weken hebben zo'n twintig alumni brieven gestuurd naar de universiteit over het eredoctoraat van Timmermans. Enkelen van hen hebben aangegeven hun diploma in te leveren als de politicus daadwerkelijk de uitreiking krijgt.

Ook Asselbergs schreef een brief aan de TU Delft. In een antwoord op de brief onderschrijft rector magnificus Tim van der Hagen de maatschappelijke relevantie van het eredoctoraat voor Timmermans.

"Het onderzoek en het onderwijs van de TU Delft zijn relevanter dan ooit. Met het eredoctoraat van de heer Timmermans geven we aan dat we midden in de maatschappij staan en dat we ons motto Impact for a better society serieus nemen", zo reageert Van der Hagen.

Volgens Asselbergs staat het eredoctoraat van Timmermans symbool voor de huidige strijd tussen de politiek en de wetenschap. "Een wetenschappelijk instituut moet gaan over wetenschap. Niet over politiek of maatschappelijk belang. Dit eredoctoraat is vooral bedoeld om aandacht en extra geld te trekken", zo vindt hij.

De ingenieur noemt de steun sympathiek, maar hij denkt wel dat het onmogelijk is voor de TU Delft om nog terug te krabbelen. "We weten zeker dat het leeft onder alumni van de TU Delft, maar het zou een enorme rel worden als Timmermans hierdoor het eredoctoraat niet meer krijgt", zegt hij.