Journaals, stream en liveblog: herbeleef Elfstedentocht van 1997

De schaatsliefhebbers en romantici kunnen dinsdag via een stream op NOS.nl om 05.07 uur inschakelen om het winterspektakel her te beleven. Vanaf de eerste meters aan de Zwettehaven in Leeuwarden tot aan de finish op de Bonkevaart.

Sindsdien groeit het verlangen naar een nieuwe tocht met het jaar, maar dat verlangen wordt vooralsnog niet beantwoord door Koning Winter. Gelukkig hebben we de beelden nog.

Het is op 4 januari precies 25 jaar geleden dat Frank Snoeks en Herbert Dijkstra hun bevlogen verslag deden van de bloedstollende finale van de Elfstedentocht van 1997. Angenent troefde Erik Hulzebosch op het nippertje af in de sprint en staat nog altijd te boek als laatste winnaar van de tocht der tochten.

"Hulzebosch of Angenent... Hulzebosch of Angenent... Het wordt... Angenent! Henk Angenent uit Alphen aan den Rijn. De beroemdste spruitjeskweker van Nederland wint de vijftiende Elfstedentocht."

Ook op televisie besteden we aandacht aan de barre tocht. De eerste twee uur worden in zijn geheel uitgezonden en daarna zal Herman van der Zandt ongeveer elk uur een Elfstedenjournaal presenteren. Dione de Graaff blikt om 20.30 uur op NPO 1 met de hoofdrolspelers van toen terug.

Winnaar Angenent finishte destijds om 12.19 uur. Op de livestream is daarna ook het verloop van de toertocht te zien. En voor wie er geen genoeg van kan krijgen, zijn er 's avonds na 21.00 uur opnieuw beelden van toerrijders die moe maar voldaan de eindstreep halen.

In een speciaal retroblog op NOS.nl en in de NOS-app zijn er de hele dag updates over het verloop van de wedstrijd.

Bekijk in de videocarrousel hieronder een explainer over de Elfstedentocht en een aflevering van Andere Tijden Sport over de tocht van 1997.