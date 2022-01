Hoe 'the voice of darts' na een racistische grap voor eeuwig stil bleef

"Het was een heel grote man, larger than life zou je kunnen zeggen. Iemand met veel charisma. Hij was dan ook als stand-up comedian begonnen en dat nam hij mee op het dartpodium. Veelal pikte hij iemand uit het publiek en zette die dan voor schut", weet Nieuwlaat.

Jacques Nieuwlaat is de bekendste dartsstem van Nederland. Ook hij weet wat het is om scheidsrechter of ceremoniemeester te zijn en geeft al jarenlang commentaar bij de sport namens RTL. Nieuwlaat maakte Fitzmaurice van dichtbij mee.

En een man die op het podium enorm geliefd was, maar achter de schermen niet altijd even leuk bleek.

Raymond van Barneveld, die in die jaren furore maakte bij het WK op de Lakeside, herinnert zich dat ook nog. "Als Fitzmaurice op het podium stond en iemand in de zaal viel, begon hij als een soort jurylid punten uit te delen: six point eight, eight point two. Dan lag die zaal weer in een scheur."

Fitzmaurice maakte van een avondje darts een showvullend programma. "Hij bracht entertainment in de sport", vertelt Nieuwlaat. "Voor zijn tijd werd je naam gewoon opgenoemd als darter. Hij bedacht een bijnaam, somde de gewonnen titels op en zorgde voor een iconische introductie."

Lastig karakter

De Engelsman drukte zijn stempel op de sport. Op een positieve, maar ook op een negatieve manier. "Zijn karakter was lastig. Hij vond dat nieuwelingen veel respect voor hem moesten hebben, anders kon hij lastig worden. En het was een nare man als je hem tegen je had", aldus Nieuwlaat.