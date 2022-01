Wekdienst 2/1: Museumplein veiligheidsrisicogebied • Laatste bewindspersonen bekend

Eerst het weer: vanochtend valt eerst nog enige tijd regen, maar in de middag is het vaker droog. Met 11 tot 13 graden is het nog steeds erg zacht. In de avond volgen pittige buien met kans op onweer en zware windstoten.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het Museumplein in Amsterdam is een groot deel van de dag bestempeld als veiligheidsrisicogebied door de gemeente. Dat betekent dat iedereen daar preventief gefouilleerd mag worden. Vandaag zou een grote demonstratie plaatsvinden tegen het coronabeleid. Die is echter verboden door burgemeester Halsema, omdat de gemeente aanwijzingen had dat personen met wapens naar het Museumplein wilden komen. De organisator van het protest heeft besloten 'koffie te gaan drinken' op het Museumplein, het Leidseplein en de Dam.

De Mobiele Eenheid van Amsterdam staakt vandaag, maar staat wel paraat om in te grijpen bij ernstige verstoringen van de openbare orde. De ME was van plan om te staken tijdens de demonstratie die op het Museumplein in Amsterdam zou plaatsvinden. Het staken gaat vooralsnog door, maar in afgeslankte vorm.

De definitieve lijst van kandidaat-bewindspersonen in het nieuwe kabinet wordt gepubliceerd. Veel namen van nieuwe ministers en staatssecretarissen zijn al bevestigd, maar over een aantal posten dat naar CDA en D66 gaat is nog geen duidelijkheid. Zo is niet bekend naar welk ministerie CDA-leider Wopke Hoekstra gaat. Wat heb je gemist? Iemand heeft vanuit Zuid-Korea de zwaarbewaakte gedemilitariseerde zone met Noord-Korea overgestoken. Dat is opmerkelijk omdat veel vaker Noord-Koreanen de gang naar het zuiden proberen te maken. Waarom de persoon de grens overstak is niet bekend. Ook is de identiteit niet duidelijk en Zuid-Koreanen weten niet of de persoon het heeft overleefd. De autoriteiten in Zuid-Korea hebben via een militaire telefoonlijn aan Noord-Korea gevraagd om de persoon te beschermen. De gedemilitariseerde zone wordt zwaar bewaakt en ligt vol met landmijnen.

Ander nieuws uit de nacht: Twee gevangenen ontsnappen uit gevangenis in Wallonië: een derde gevangene is later opgepakt. Het lijkt op een onvoorbereide actie, zegt het Belgische parket. Volgens het parket worden de twee niet als gevaarlijk beschouwd.

Vijf gewonden bij ongeval in Berlicum, man uit auto bevrijd: onder de gewonden zijn twee kinderen. De hulpdiensten zetten vier ambulances en meerdere brandweerwagens in bij de plek van het ongeval. Ook landde er een traumahelikopter.

Leger Israël voert aanvallen uit op doelen op Gazastrook: volgens het leger zijn de aanvallen een reactie op de aanvallen vanuit de Gazastrook een dag eerder. Internationale persbureaus melden dat er niets duidelijk is over mogelijke slachtoffers. En dan nog even dit: De natuur in het oosten van Australië is twee jaar na de bosbranden nog steeds niet hersteld. Ruim drie miljard kangoeroes, koala's en andere dieren vonden de dood of zijn ontheemd tijdens de 'zwarte zomer'. Het duurt naar verwachting nog jaren voordat de kangoeroepopulatie is hersteld.

