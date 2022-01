Vollering aast na doorbraakjaar op Tour-zege: 'Ik maak veel kans, ja'

NOS Sport blikt vlak na de jaarwisseling vooruit op grote sportevenementen in 2022. Vandaag: wielrenster Demi Vollering en de eerste Tour de France voor vrouwen. Je zou het een familiekwaal kunnen noemen: focussen op één ding en daarin de absolute top willen halen. Met keihard werken. Wielrenster Demi Vollering kreeg het met de paplepel ingegoten. Al houdt vader Kees zich zelf niet helemaal aan het adagium: hij combineert het kweken van snijhortensia's - de mooiste van Nederland wordt op de website beloofd - tegenwoordig met druiventeelt voor het maken van biologische wijnen. Maar ook daarin wil hij de beste zijn. Demi hielp vroeger mee op de tuinderij in Berkel en Rodenrijs. Met de mbo-opleiding bloemschikken in de achterzak heeft ze ook nog twee jaar in bloemenwinkels gewerkt. Maar die tijd ligt inmiddels achter haar: ze is nu wielrenster. En een ambitieuze ook. 'Supermooi jaar' Die gedrevenheid heeft inmiddels tot fraaie successen geleid sinds haar overgang vorige winter van de bescheiden Parkhotel Valkenburg-ploeg naar het grote SD Worx. "Ja, het was echt een supermooi jaar. Die eerste plek in de WorldTour zat er de hele tijd net niet in voor mij, maar ik zat er wel heel dicht tegenaan. En afgelopen jaar lukte het dan eindelijk. En niet één keer, maar meerderde keren. Dat was wel mijn doorbraak, denk ik." Bekijk hieronder een uitgebreid interview met Demi Vollering waarin ze vooruitblikt op 2022.

Vollering ziet het al voor zich: in 2022 de gele trui om haar schouders - NOS

Daar is geen woord aan gelogen. Luik-Bastenaken-Luik, La Course en de meerdaagse The Women's Tour in Groot-Brittannië sieren inmiddels de erelijst van de 25-jarige Vollering. En in welke wedstrijd ze ook aan de start stond, ze wist zich vrijwel altijd met de besten te meten en zelfs meer dan eens het verloop van de koers te bepalen. Haar indrukwekkende rijden bracht Vollering op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze zich ook manifesteerde, maar met de Nederlandse ploeg op potsierlijke wijze naast het goud greep. Nog voor het succesjaar voorbij was, ging de blik alweer naar 2022. Voorbereiden op het nieuwe seizoen: vooral veel uren maken, lange duurtrainingen, een basis opbouwen. Want ze wil niet alleen nog meer prijzen winnen, ze wil de allerbeste worden. Speerpunt De in ere herstelde Tour de France voor vrouwen vormt komend seizoen een van de speerpunten. Die begint op 24 juli, de dag dat de manneneditie in Parijs finisht, en telt acht etappes. "Ik denk dat ik heel veel kans maak, ja. Vooral door die laatste twee etappes, twee heel zware etappes."

Demi Vollering bekijkt de ritten van de Tour de France - NOS